Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində yaşayan 17 yaşlı oğlan itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2007-ci il tarixdə anadan olmuş Fərid Mustafayev yaşadığı evdən çıxıb naməlum istiqamətdə gedərək itkin düşüb.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

