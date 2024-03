Qubada 27 yaşlı qadın faciəli şəkildə ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2 azyaşlı uşağı olan 4 aylıq hamilə olmuş, 1997-ci il təvəllüdlü Niftəliyeva Fidan Əbil qızı hamam otağında yuyunan zaman otağa sızan dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

