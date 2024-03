Bakının Yasamal rayonunda 74 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 1950-ci il təvəllüdlü Vera İvanovna Binyatovanın yaşadığı evdə hamam otağında dəm qazından zəhərlənib. O, həmin vaxt evdə olan nəvəsi tərəfindən ölmüş vəziyyətdə aşkar edilib

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

