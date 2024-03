İstanbuldakı bələdiyyə başqanlığı seçkilərinin ilkin nəticələri bəlli olub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, ilkin nəticələrə görə CHP partiyasının namizədi Əkrəm İmamoğlu öndədir.

Səslərin 66,90%-i sayılandan sonra nəticələr belədir:

1. Əkrəm İmamoğlu (CHP) – 50,30%

2. Murad Kurum (AKP) – 41,00%

