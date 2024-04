"Barselona" Arauxonun yerinə bu ulduz futbolçunu alacaq

"Barselona" yeni mövsüm üçün yarımmüdafiə ilə bağlı hədəfini müəyyənləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Barselona"nın "Feyenoord"da çıxış futbolçu Mats Wiefferlə maraqlandığı bildirilib. “Sport”da yer alan xəbərə görə, "Barselona" hollandiyalı yarımmüdafiəçini diqqətdə saxlayır. Məlumata görə, “Feyenoord”la müqaviləsi 2027-ci ilə qədər olan 24 yaşlı futbolçunun hazırkı transfer dəyəri 18 milyon avrodur. Bildirilir ki, Arauxo klubdan gedə biləcəyinə görə, "Barselona" yeni müdafiəçiləri diqqətdə saxlayır.

“Feyenoord”un heyətində bu mövsüm 37 matça çıxan Vifer 5 qol vurub və 4 məhsuldar ötürmə edib.

