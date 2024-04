Müğənni Xatirə İslamın ailəsi ilə Əbu-Dabi istirahəti davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu dəfə səhra turuna yollanıb. Xatirə yaşadığı adrenalin dolu anları izləyiciləri ilə bölüşüb. Həyəcanlı anlar yaşayan müğənni "Mənim burada nə işim var. Buna necə deyək yavaş. Bilirsiniz mənim nə qədər işim var" sözlərini söyləyib.

İfaçı həyat yoldaşı ilə olan görüntüsünə isə "Axır ki, bir şeyx tapdım" sözlərini deyib.

