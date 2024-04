"Qarabağ" "Neftçi"ni 4 cavabsız qolla üstələdi - Azərbaycan Kuboku

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda yarımfinal mərhələsinə start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, günün yeganə oyununda "Neftçi" "Qarabağ"ı qəbul edib. "Neftçi Arena"da reallaşan qarşılaşma Ağdam təmsilçisinin 4:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

"Köhlən atlar"ın heyətində 14-cü dəqiqədə Toral Bayramov penaltini dəqiq yerinə yetirərək hesabı açıb. O, 29-cu dəqiqədə özünün və komandasının ikinci qoluna imza atıb. 37-ci dəqiqədə Marko Yankoviç meydan sahiblərini növbəti dəfə mərkəzə dəvət edib. 86-cı dəqiqədə isə Nəriman Axundzadə adını tabloya yazdırıb.

Qeyd edək ki, yarımfinal mərhələsinin "Zirə" - "Qəbələ" dueli aprelin 3-də baş tutacaq. Hər iki cütdə cavab qarşılaşması aprelin 24-də keçiriləcək.

