ABŞ-nin Kaliforniya ştatının şimalında zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Geoloji Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələnin maqnitudası 4,5 olub.

Zəlzələnin episentri ştatın Belden yaşayış məntəqəsindən 6 km şimal-qərbdə yerləşib.

Tələfat və dağıntı barədə məlumat verilməyib.



