Oyunu yarımçıq dayandıran Ançelotti əsəbləşdi - "Bunu necə boşa vermək olar"

İtaliyalı baş məşqçi Karlo Ançelotti “Real Madrid”in son məşq matçında əsəbləşərək oyunu dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Mançester Siti" matçından öncəki məşq zamanı Arda Gülerin oyunu diqqət çəkib. Topla yarımmüdafiə xəttini keçərək, qol epizodu yaradan Arda Gülerin verdiyi ötürməni hücumçular dəyərləndirə bilməyib. Bunu görən Ançelotti dərhal oyunu dayandırıb və hücumçulara reaksiya verib.

İtalyan məşqçi "Komanda yoldaşın sənə “al qol at” kimi əla ötürmə verəndə bu qolu qaçıra bilməzsən" deyə bildirib.

