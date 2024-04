Zəngilanın “Ağıllı kənd” layihəsinin icra olunduğu Ağalı kəndinin yeni görüntüləri yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İctimai TV-nin yayımladığı görüntülərdə abadlaşmış kənd ərazisini və müasir tipli evləri görmək mümkündür.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda ilk “Ağıllı kənd” layihəsi Zəngilanda tətbiq olunub. 2021-ci il aprelin 26-da Prezident İlham Əliyev Zəngilan rayonuna səfəri zamanı birinci “Ağıllı kənd” layihəsinin təməlini qoyub.



