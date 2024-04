ABŞ-nin Nyu-York şəhəri yaxınlığında zəlzələ olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bu barədə ABŞ-nin Geoloji Xidməti xəbər yayıb. Məlumata görə, zəlzələnin maqnitudası 4 bal olub.

Təkanların episentri Nyu-Cersi ştatının Qladstoun şəhərindən 7 km kənarda, zəlzələ ocağı 9,4 km dərinlikdə yerləşib. Mümkün tələfat və dağıntılar barədə məlumat verilmir.

