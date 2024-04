Ramazan bayramının namazı aprelin 10-da qılınacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) Qazılar Şurasının üzvü Hacı Surxay Məmmədli bildirib.

O, bayram namazının qılınma saatını da açıqlayıb: “Bayram namazı məscidlərdə saat 09:00-da qılınacaq”.

