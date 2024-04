ARB TV-nin "Günaydın Azərbaycan" proqramının növbəti qonağı müənni Samir Abbasov olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin canlı efirdə atdığı addım böyük rəğbətə səbəb olub.

Belə ki, Samir Abbasov, Ramazan bayramı münasibətiylə uşaq evinə hədiyyə göndərib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

