Məşhur şairin qohumu olan iş adamı vəfat etdi - FOTO

Azərbaycanın süd məhsulları istehsalçısı “Milk - Pro” şirkətinin direktoru Mövsüm Şıxıyev uzun sürən xərçəng xəstəliyindən 66 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Məlumata görə, Mövsüm Şıxıyevin şirkəti olan "Milk - Pro" 1994-cü ildən başlayaraq istehsal etdiyi müalicəvi süd məhsulları ilə yanaşı xama, kəsmik, qatıq və s. kimi ümumi süd məhsulları da istehsal etməyə başlayıb.

Mövsüm Şıxıyevin şirkətinin hal-hazırda səhmdarları arasında Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı da vardır.

Həmçinin qeyd edilir ki, iş adamı məşhur şair Maqsud Şeyxzadənin qardaşı oğludur.

