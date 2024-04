Şəmkirdə usta işlədiyi evdə ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Dəllər qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbədə yerləşən ikimərtəbəli evin damında işləyən 1954-cü il təvəllüdlü Azər Heydərovun naməlum səbəbdən öldüyü bildirilir.

Əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunublar.

İlkin ehtimala görə, A.Heydərov ürək çatışmazlığından ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

