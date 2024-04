“Telegram” hesabınız ələ keçirilə bilər - XƏBƏRDARLIQ

“Telegram” hesablarının təhlükəsizliyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elektron Təhlükəsizlik Xidmətindən bildirilib.

“Hazırda vətəndaşların “Telegram” hesablarının ələ keçirilməsi halı müşahidə olunur. Məsələ ilə bağlı ETX tərəfindən müvafiq araşdırmalar aparılır.

Vətəndaşlara “Telegram” hesablarının təhlükəsizliyi üçün ikimərhələli təsdiqləməni aktivləşdirmək tövsiyə olunur", - məlumatda deyilir.

Aktivləşdirmə prosesinin həyata keçirilməsi ilə videoda tanış ola bilərsiniz:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.