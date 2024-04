Sumqayıtda 8-ci sinif şagirdi Vəliməmmədov Turan Musa oğlu vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə onun oxuduğu Təbiət Elmləri Təmayüllü Gimnaziya məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, şagird gimnaziyanın nümunəvi şagirdlərindən olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.