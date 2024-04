Şəkidə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.



DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan Mətbuat.az-a verilən məlumata görə, aprelin 12-də saat 04:00 radələrində Şəki rayonunun Abbas kəndi ərazisində Rüstəm Məmmədov idarə etdiyi“Hyundai” markalı avtomobillə yolu keçən piyada, 1935-ci il təvəllüdlü Şamxalov Mürsəl Əziz oğlunu vurub.



Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.



