Egey dənizinin Türkiyə hissəsində 4,5 maqnitudada zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, zəlzələnin episentri Çanaqqala vilayətinin Gökçeada rayonu sahillərindən 246 km aralıda yerləşib. Zəlzələnin ocağı 5,68 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.