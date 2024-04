"Son günlər cəbhədə, xüsusən Donetsk istiqamətində vəziyyət xeyli pisləşib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib.

"Belə bir qaynar müharibə zamanı cəbhədə vəziyyət həmişə ağırdır, lakin bu günlərdə və xüsusən də Donetsk istiqamətlərində vəziyyət daha da pisləşib", - deyə dövlət başçısı bildirib

