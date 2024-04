Kəlbəcərə ilk dəfə doğma yurduna qayıdan şəhid anası məzarı olmayan oğlunu ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şəhid Ülfət Kərimovun 91 yaşlı anası Fatma Kərimova oğlunun şəhid olduğu ərazidə olub, göz yaşlarını saxlaya bilməyib. ARB-nin “Diqqət efir” verilişi mövzu ilə bağlı material hazırlayıb.

Ətraflı videoda:

