Ukrayna lideri Vladimir Zelenski səfərbərlik haqqında yeni qanunu imzalayıb. Sənəd bir aydan sonra qüvvəyə minəcək.

Metbuat.az bildirir ki, qanun ölkə xaricində olanlar da daxil olmaqla, Ukrayna vətəndaşları barədə informasiyanın hərbi komissarlıqlara təqdim olunması, hərbi bileti üzərində olmayanların saxlanılması və s. məsələləri özündə ehtiva edir.

Sənəddə göstərilir ki, Hərbi Komissarlığın çağırışına gəlməyənlər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq.

