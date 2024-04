Beyləqanda yas mərasimində qeydə alınan görüntülər sosial şəbəkələrdə gündəm olub.

Metbuat.az bildirir ki, məclisi aparan mollanın nə oxuduğunun məlum olmaması müzakirə yaradıb. Görüntülərdəki savadsız və ya oyunbaz molla sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən tənqid edilib.

Bəs görüntülərdə mollanın oxuduğu həqiqətən Quran ayəsidir, yoxsa yox?

Daha ətraflı "ATV Xəbər”in süjetində:

