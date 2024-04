Aparıcı Xoşqədəm Hidayətqızı həyat yoldaşı Doğuşla paylaşdığı fotolara gələn rəylərə əsəbiləşib.

Metbuat.az bildirir ki, o, izləyicilərinə sərt reaksiya verib. Aparıcının paylaşımına “Nə gözəlsiniz”, “Doğuş həyat yoldaşın olaydı, dadını çıxart”, “Doğuşdan yaşlı görünür, yaraşmır” kimi rəylər gəlib.



Aparıcı mənfi rəyə belə cavab verib: “Yalansa, babamın xəstəliyi canına tökülsün”.

