Taleh Yüzbəyov həyat yoldaşının alnını siqarətlə yandırıb.



Metbuat.az bildirir ki, bu barədə onun həyat yoldaşı, bloqer Xatirə Yüzbəyova özünün sosial media hesabında paylaşıb edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.