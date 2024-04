Türkiyə-Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçiləri İctimai Birliyinin (TÜİB) İdarə Heyətinin sədri Hüseyin Büyükfırat yol qəzasına düşüb.

Metbuat.az İqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, o, yol qəzası nəticəsində xəsarət alıb. Xəsarət alan H.Büyükfırat Bakıdakı özəl klinikaların birinə yerləşdirilib.

Hazırda onun müalicələri davam etdirilir.

Qeyd edək ki, türkiyəli iş adamı 1992-ci ildən Azərbaycanda yaşayır. O, "Büyükfırat" Şirkətlər Qrupunun prezidentidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.