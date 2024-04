Bu ərazilərdə reklam yerləşdirməyə icazə tələb olunmayacaq

Yerləşdirilməsinə icazə tələb olunmayan reklamların siyahısı genişləndirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında müzakirə edilən “Reklam haqqında” qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Dəyişikliyə əsasən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) yaratdığı sənaye parklarına, sənaye məhəllələrinə və aqroparklara münasibətdə hər birinin ümumi ölçüsü 20 kvadratmetrdən artıq olmayan lövhələr (yazılar) reklam qurğuları və yerləşdirilməsinə icazə alınması tələb olunan reklam hesab edilməyəcək.

Müzakirələrdən sonra layihə səsverməyə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.