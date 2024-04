Baş Prokurorluğun yüksək vəzifəli əməkdaşı dünyasını dəyişib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, prokurorluğun Təşkilat və İcraya Nəzarət İdarəsinin böyük prokuroru, 42 yaşlı Rəhman Əhmədov ötən gün qəfil vəfat edib.

Onun yaşadığı evdə ürəktutmadan dünyasını dəyişməsi bildirilib.

