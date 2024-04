Əməkdar artist Cavanşir Məmmədovun ölüm səbəbi məlum olub.

Əməkdar artistin qızı Xatirə Məmmədova Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, atası evində qəfil infakt keçirib. Müğənni evində dünyasını dəyişib.

Xatırladaq ki, C. Məmmədov ürək problemindən əziyyət çəkirdi.

