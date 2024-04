BDU-nun 7 komandası “Robotex Türkiyə”də qalib oldu

Bakı Dövlət Universiteti (BDU) 20-21 aprel tarixlərində dünyanın ən böyük robot festivalı olan “Robotex”in Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən yarımfinal mərhələsində möhtəşəm uğura imza atıb.

BDU-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, yarışmada iştirak edən 7 komandanın hər biri qalib olub.

Belə ki, BDU-nun 2 komandası ( “85 Games Studio və “Humantek”) yarışmada I, 2 komandası (“Bilig” və “Bradenburg”) II, 3 komandası isə (“AiTech Group”, “QuantumTech” və “TechTitans”) III yerə layiq görülüb.

Bu dəfə “Robotex” yarışmasında "Yaşıl sahibkarlıq" kateqoriyasında I yerə layiq görülən “Humantek” komandasının layihəsi ötən il Türkiyədə keçirilən “TEKNOFEST 2023”də III yeri qazanıb.

Estoniyada əsası qoyulan “Robotex” festivalı dünyanın ən böyük robot yarışması hesab edilir. “Robotex Türkiyə”də dünyanın 11 ölkəsindən 19 fərqli kateqoriya üzrə 400-dən çox komanda, 2500-dən artıq iştirakçı yarışırdı. Qalib komandalar “Robotex”in final mərhələsində iştirak hüququ qazanıblar.

