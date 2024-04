Azərbaycanda güclü zəlzələ gözlənilir? - RƏSMİ CAVAB

İranda baş verən zəlzələ Naxçıvanda da hiss olunub. Dünən axşam İmişlidə də zəlzələ qeydə alınıb.

Yeraltı təkanlar Beyləqan stansiyasından 35 km şimal-şərqdə baş verib. Bu barədə Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib. Bəs daha güclü yeraltı təkanlar ola bilərmi?.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər veri ki, seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Elektron Xidmətlər şöbəsinin müdiri Vüsalə Rafiqqızı deyir ki, İranda baş vermiş zəlzələ isə sərhədyani ərazilərdə də hiss olunub.

Seysmoloji Xidmət Mərkəzininin əməkdaşı onu da əlavə edib ki, bu cür təkanlardan narahat olmaq və təşvişə düşməyə əsas yoxdur.

