Ançelotti Ardanı belə sevindirdi

"Real Madrid"in baş məşqçisi Karlo Ançelotti Arda Güler barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Ardanın az oyun şansı almasına toxunub. Ançelotti Türkiyə millisinin üzvünün gələcək həftələrdə istədiyi imkanı əldə edəcəyini deyib: "Arda Güler növbəti həftələrdə istədiyi şansı qazanacaq".

Qeyd edək ki, "Real"ın "Barselona" üzərindəki 3-2 hesablı qələbəsindən sonra xal fərqi 11-ə çatıb. "Real"ın ikinci yerdə qərarlaşan "Barselona"dan 11 xal irəlidə olması onun oyunlara daha rahat çıxmasına səbəb olacaq. Bu da ehtiyatda qalan futbolçuların əsas heyətdə yer almasına şərait yaradacaq.

