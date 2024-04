ABŞ Prezidenti Co Baydenlə ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Zelenski açıqlama verib. Bayden Zelenskiyə bildirib ki, hərbi yardım haqqında qanun layihəsi senatda da təsdiqlənərsə, onu dərhal imzalayacaq. Zelenski Baydenə Ukraynaya göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlıq edib.

Qeyd edək ki, ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası Ukraynaya yardım üçün 61 milyard dolların ayrılmasını təsdiqləyib.

