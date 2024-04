Gənc və istedadlı müğənni Camilla yeni ifasını təqdim edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi, məşhur bəstəkar Emin Sabitoğlunun dillər əzbəri olan “Şirin dil” əsərinə yeni nəfəs verib.

Elvin İmanovun aranjımanı və rejissor Ramal Nəsiblinin ekran işi ilə möhtəşəm iş ərsəyə gəlib.

Camillanın “Şirin dil”i qısa zaman ərzində izləyicilərin rəğbətini qazanıb və müsbət şərhlər yazmağa başlayıblar.

Həmin ifanı və ekran işini təqdim edirik:

