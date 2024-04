Seçki Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi sədri Anar Məmmədli saxlanılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, DİN-in Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İbrahim Əmiraslanlı bildirib ki, Anar Məmmədli barəsində araşdırma aparılır.

