NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq Kiyevə səfər edib.

Metbuat.azxəbər verir ki, bu barədə Alyansdan bildirilib.

Y.Stoltenberqin Ukrayna Prezidenti Volodimi Zelenski ilə görüşü gözlənilir.



