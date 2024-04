Türk iş adamı, “Hall Siti” klubunun sahibi Acun Ilıcalı daha bir klubu almağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə mediasında yazılanlara görə, o, Sloveniyanın “Maribor” klubu ilə danışıqlar aparır.

İş adamı məsələyə dair açıqlamasında klubun satın alınması ilə bağlı danışıqların davam etdiyini bildirib.

