BDU tələbəsi qəzada həyatını itirib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə universitet məlumat yayıb.

Məlumata görə, Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Qazax filialının Tarix ixtisasının əyani şöbəsinin II kurs tələbəsi Murad Şəmistan oğlu Məmmədov avtoqəza nəticəsində həyatını itirib.

