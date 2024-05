Bakıda evdə yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səbail rayonu, G.Əliyev küçəsində qeydə alınıb.

Yanğın nəticəsində 1997-ci il təvəllüdlü Viktor Tyurin köməksiz vəziyyətdə qalaraq ölüb.

Araşdırma aparılır.

