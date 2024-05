Binəqədidə 16 yaşlı yeniyetmə itkin düşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Binəqədi rayonu, M.Ə. Rəsulzadə qəsəbəsində yaşayan Mirzəyev Faiq Hamlet oğlu 2 may tarixində Binəqədi RPİ-nin 4-cü Polis Şöbəsinə müraciət edərək, 2008-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Toğrul Faiq oğlunun mayın 1-də evdən çıxıb bir daha geri qayıtmayaraq itkin düşdüyünü bildirmişdir.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.