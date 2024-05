Tanınmış türk müğənni Yıldız Tilbe qəzaya düşüb.



Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, müğənni avtomobili ilə eyni istiqamətdə hərəkət edən digər avtomobilə arxadan çırpılıb.

Qəza nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb. Qəzadan sonra məşhur müğənni cərimələnib.

