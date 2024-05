“Qarabağ” futbolçusu Nəriman Axundzadə ilə müqaviləni yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun saytı məlumat yayıb.

20 yaşlı hücumçu ilə yeni anlaşma daha 4 il müddətinə nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, N.Axundzadə “Qarabağ”ın yetirməsidir. O, 2013-2022-ci illərdə Ağdam təmsilçisinin əvəzedicilərdən ibarət komandasında oynayıb. Nəriman 2022-ci ildən “Qarabağ”ın əsas komandasının üzvüdür. O, bu mövsüm 43 matçda meydana çıxıb, 15 qol vurub və 1 qolun ötürməsini verib.

