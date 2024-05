Şənbə günü, mayın 4-də Belarusun İdman və Turizm Nazirliyinin tabeliyindəki ikinci liqasında mübarizə aparan “Miori” komandası “Rossony” komandasına 50:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, birinci hissədə "Miori" 24, 2-ci hissədə 26 qol vurub. Bu, Belarus futbolu tarixində ən böyük qələbədir.

İdman Nazirliyinin liqası Belarus çempionatının üçüncü güclü divizionudur.

