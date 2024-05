Armud şirəsi 10 xəstəliyin dərmanı imiş

Armud şirəsi qədimdən bir çox xəstəliklərin şəfası hesab edilib.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən armud şirəsinin 10 faydasını təqdim edir:

- Tərkibində yüksək miqdarda kalium duzları olduğu üçün böyrək və sidik kisəsi daşlarını tökür

- Armudda olan fruktoza qalxanvari vəzin müalicəsi üçün əvəzsiz edir

- Kal, yaşıl armudda olan sorbit damarları möhkəmləndirir, qanazlığında faydalıdır

- Şəkər xəstələrində zərərli xolesterini çıxarır

- Tam yetişməmiş armudun şirəsi dizenteriya, stafilakokk və bağırsaq çöplərinin çoxalmasının qarşısını alır

- Şərqi və Sibir armudunda olan arbutin sidikqovucudur, iltihab əleyhinə təsir edir

- Armud suyu bağırsaqları toksinlərdən, şlaklardan təmizləyir

- Yoğun bağırsaq xərçəngi riskini azaldır

- Müntəzəm içdikdə qəbizliyə qarşıdır, amma yaşlı adamlarda xroniki qəbizlikdə armud qəti olmaz.

- Mədə-bağırsaq ağrıları, mədə qıcqırması, zəhərlənmələrdə təzə armud freşi için

