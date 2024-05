Bakıda yerləşən "Neptun" şadlıq sarayının qarşısında iki piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial mediada yayılıb. Belə ki, toy mərasimindən çıxan iki nəfər qəza nəticəsində dünyasını dəyişib.

Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik:

