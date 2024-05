Kirants kəndində delimitasiya işlərinə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Məlumata görə, Ermənistanın MTN və polis əməkdaşları Tavuş vilayətinin Kirants kəndinə aparılıb.

Bildirilir ki, vətəndaşların həmin ərazilərə yaxınlaşması qadağandır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.