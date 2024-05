Abşeron rayonu, Saray qəsəbəsində minik avtomobili su kanalına düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:



