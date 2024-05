“ƏDV qəbzlərindəki boya zəhərli maddədir”.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə, qəbzlər uzun müddət qalarsa, islanarsa, sonsuzluq və xərçəng xəstəliklərinə səbəb ola bilər.

Eyyub Hüseynov bildirib ki, kağızlara azca istilik versək qaralacaq. Məsləhətdir ki, qəbzləri yığıb saxlamayın.

Daha ətraflı “ATV Xəbər”in süjetində:

