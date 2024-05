Bu xəstəliyi olanlar tut yeməlidir

Yay fəslinin sevimli meyvələrindən biri tutdur. Dadlı olması ilə yanaşı, insan orqaniziminə bir çox faydaları da var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən tutun faydalarını təqdim edir:

- Həzm sistemini tənzimləyir və qəbizliyə yaxşı gəlir

- Sərbəst radikallarla mübarizə aparır və xərçəngdən qoruyur

- Bədəndən infeksiyanın çıxarılmasını asanlaşdırır

- Öskürəyi sakitləşdirir

- Qan təzyiqini tənzimləyir və ürək sağlamlığını qoruyur

- Anemiya kimi qan xəstəliklərinin qarşısını alır

- Sümük sağlamlığını gücləndirir

- Dərinin sağlamlığını dəstəkləyir

- Qrip viruslarının və bakteriyaların qarşısını alır

- Beynin kalsium ehtiyacını ödəyir.

