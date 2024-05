Türkiyəli müğənni İbrahim Tatlısəs Bakıya gəlib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin hava limanında fotoları yayılıb. Onun şəkillərini aparıcı Hacı Nuran Hüseynov paylaşıb.

Fotoda ifaçının hava limanında əlil arabasında olduğu əks edilib. Tatlısəs yeriməkdə və avtomobilə oturmaqda çətinlik çəkib.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl türkiyəli müğənni Sərdar Ortaç da Bakıda əlil arabasında görüntülənmişdi.

